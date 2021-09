Campeón mundial mexicano, Óscar Valdez, responde a acusaciones tras salir positivo por fentermina

Sumido en la polémica. Óscar Valdez, el actual campeón mundial de la categoría superpluma, se pronunció por redes sociales respecto al resultado positivo por fentermina en una prueba realizada por la Asociación Antidopaje Voluntaria (WADA, por sus siglas en inglés).

El campeón, que obtuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a inicios de este año, desdeñó los rumores y aseguró que siempre se ha apegado a las reglas y normas del deporte.

Mediante su cuenta de Instagram, el atleta de 30 años se refirió a sus años en la disciplina y cómo desde el inicio de su carrera ha procurado mantenerse al margen de los controles antidopaje; por lo que estos representan un aspecto esencial previo a pactar y firmar el contrato de alguno de sus compromisos sobre el cuadrilátero. Reafirmó también su compromiso y el de su equipo, al cumplir con los protocolos.

“Nunca he utilizado sustancias prohibidas para mejorar mi rendimiento. (...) Soy muy respetuoso a las pruebas antidopaje, desde mi etapa como amateur. Desde que soy profesional me he sometido a más de 30 pruebas antidopaje, que es algo que como Team Valdez siempre pedimos y nos aseguramos de que esté en el contrato, que se hagan las pruebas de WADA, para mantener el deporte limpio y que nadie tenga ninguna ventaja”, aseveró.

Tras el descargo, The King expresó también su gratitud por los actos de apoyo y respaldo recibidos por parte de su mánager y su entrenador. Además, agradeció que el incidente no interrumpiera la defensa por parte de la Comisión Atlética Pascua Yaqui en Arizona.

“Estoy en la mejor disposición por cumplir todas las disposiciones anunciadas por el Consejo Mundial de Boxeo”, sentenció.

Valdez tendrá su primera defensa del cetro de las 130 libras que obtuvo en febrero al vencer al excampeón quintanarroense Miguel Berchelt.

El CMB mantendrá en observación pese a permiso

La organización que preside Mauricio Sulaimán determinó “poner a prueba” a su campeón por un año. El sonorense deberá someterse a pruebas antidopaje aleatorias, en el siguiente semestre, y completar un programa de control de peso. Esto lo convertirá en embajador, en aras de fomentar principios de responsabilidad social. En caso de fallar, será suspendido por tiempo indefinido y le será retirada su presea.

Pese a las críticas negativas, la institución señaló que, tras un par de muestras más obtenidas del 22 de julio y 30 de agosto, el resultado a la polémica sustancia fue negativo.

Por ello, demeritó que el deportista la utilizara de forma malintencionada para efectos de su próximo compromiso: “La fentermina es un medicamento recetado supresor del apetito sin efectos ni ventajas documentadas que mejoren el rendimiento en la competencia” concluyó.