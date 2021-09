Este domingo 5 de setiembre se jugará un nuevo clásico sudamericano, el cual servirá para sumar puntos en las Eliminatorias Qatar 2022. La Verdeamarela, que llega invicto a esta fecha con puntaje ideal (21), no quiere bajar la guardia, por lo que viene practicando su mejor estrategia para vencer a la Albiceleste.

A su turno, el exmundialista brasileño Felipo Melo se refirió a una estrategia para frenar al jugador más desequilibrante de Argentina: Lionel Messi.

Durante una entrevista para la cadena TyC Sports, el capitán del Palmeiras indicó que “para parar a Messi le tengo que pegar un codazo en la cabeza”. Asimismo, aclaró que no hay ninguna mala intención y que es propio de su juego brusco, al cual tiene acostumbrado a los hinchas del fútbol.

Pese a su peculiar respuesta, el defensa brasileño destacó el gran nivel de la ‘Pulga’, por lo que consideró que el partido de su selección ante Argentina será difícil. “¿Qué voy a hacer con Messi? no hay nada para hacer, es de otro planeta (...) Nunca a romperlo, eso no, a esos jugadores no se los puede lesionar, le hacen bien al fútbol”, agregó.

En esta misma línea, el jugador del equipo paulista fue consultado por la reciente falta que sufrió el ‘10’ argentino en el partido ante Venezuela por parte de Adrián Martínez. “Es el mejor de la historia. Igual, nunca pegarle para romperlo, vi la patada que le dieron ayer y, si lo rompía, iba a las redes sociales del venezolano y le decía ‘a Messi no, eh’, a esos jugadores no los podés lesionar porque hacen al fútbol más bonito”, acotó el experimentado defensa.

¿Dónde juegan Argentina vs. Brasil y a qué hora?

Argentina vs. Brasil se enfrentarán el domingo 5 de septiembre en el Estadio Arena de Corinthians, Sao Paulo. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana).

