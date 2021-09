Ansu Fati: ¿cuándo volverá a jugar el delantero del Barcelona?

El nuevo 10 del Barcelona, Ansu Fati, ya entrena junto con sus compañeros en búsqueda de minutos luego de la fecha FIFA por la Eliminatorias Qatar 2022. Si bien es cierto hay muchas expectativas por ver a la joya blaugrana, Ronald Koeman no arriesgará tan rápido al delantero de 18 años.

“He leído en la prensa que llegaría contra el Sevilla, pero olvídense. No va a jugar. No vamos a correr ningún riesgo con él, queremos que sea importante en el futuro”, señaló Koeman en conferencia de prensa.

Todo indicaría que Ansu podría tener sus primeros minutos ante el Granada en la fecha 4 de la Liga Española, esto debido a que después del partido con el Bayern, el calendario liguero sería más apretado y la necesidad de recambios abriría las chances para el futbolista.

La lesión de Ansu Fati

El delantero nacido Guinea Bissau sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda en la victoria 5-2 por parte del Barcelona ante el Betis el último 8 de noviembre del 2020 . En aquella oportunidad, el joven de 18 años tuvo que ser reemplazado por Lionel Messi en el entretiempo.

Tras tres operaciones, el jugador está mentalizado en poner al 100% y con muchas ganas de contribuir y liderar la ofensiva blaugrana junto con Memphis Depay, Coutinho, Braithwaite y Dembele.

Una de las primeras imágenes de Ansu Fati tras su lesión . Foto: Chiringuito

