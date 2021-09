El partido Perú vs. Venezuela se desarrollará este domingo 5 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima, por la décima jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. A poco más de un día, el técnico Ricardo Gareca aún no tendría el equipo titular definido, pero si haría algunos cambios en comparación del once que colocó ante Uruguay.

La selección nacional empató de local con el conjunto charrúa este último jueves y sumó un punto en las clasificatorias; por lo que escaló solo un lugar en la tabla de posiciones. Contra la Vinotinto, la Bicolor está obligada a ganar para no alejarse del mundial. Por otro lado, el ‘Tigre’ no podrá contar con Sergio Peña, quien se lesionó este sábado y quedó descartado.

El volante de 25 años postulaba como posible titular ante la Celeste, pues se ganó el puesto tras su brillante participación en la Copa América de Brasil. Al igual que Peña, el técnico argentino no pondría desde el arranque a Edison Flores, que no tuvo su mejor duelo ante los uruguayos y Raziel García sería la sorpresa.

Asimismo, Paolo Guerrero fue titular en el choque pasado y pese a que tuvo un gran duelo con Godín y Giménez, no anduvo fino con la pelota. Gianluca Lapadula cumplió su fecha de suspensión y Gareca estaría pensando y colocarlo desde el principio ante la escuadra llanera o incluso podría poner a los dos.

Los venezolanos también estar urgidos de sumar puntos, ya que están en la cola con un punto menos que la Blanquirroja y este encuentro es clave. Otro jugador que podría ser incluido es Aldo Corzo, en lugar de Luis Advíncula, quien no estaría al 100% físicamente.

Perú vs. Venezuela: once de la Bicolor

Perú: Gallese, Advíncula (Corzo), Callens, Santamaría, López; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, García; y Lapadula.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.