Colo Colo vs. Everton EN VIVO. Equipos se enfrentan EN DIRECTO por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2 desde el Estadio Fiscal de Talca, este sábado a las 4.30 p. m. en el horario chileno y a las 3.30 p. m. en el horario peruano. El partido definirá al campeón de la Copa de Chile, y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Colo Colo vs. Everton: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Everton ¿Cuándo juegan? Sábado 4 de septiembre ¿A qué hora? 4.30 p. m. en Chile ¿Dónde juegan¡ Estadio Fiscal de Talca ¿En qué canal? TNT Sports HD

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Everton ?

La transmisión del partido Colo Colo vs. Everton EN VIVO empezará a partir de las 4.30 p. m. (Chile). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Chile: 4.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

¿En qué canal VER Colo Colo vs. Everton EN VIVO?

El duelo Colo Colo vs. Everton será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2 en territorio chileno. Conoce qué canales sintonizar según tu cableoperador.

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo Colo Colo vs. Everton, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play.

