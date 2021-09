Perú vs. Venezuela: con Lapadula y Guerrero, la selección entrena para el partido de eliminatorias

Luego de terminarse el primer partido de la fecha triple en las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana quiere pasar la página del agrio empate 1-1 con Uruguay en el Estadio Nacional; por eso, ha vuelto a concentrarse en la Villa Deportiva Nacional (Videna) a fin de estar listo para el juego contra Venezuela, este domingo 5 de septiembre.

La Bicolor está en una situación complicada, pues el último cotejo contra los charrúas debió ganarlo para estar más tranquilos. Sin embargo, no resultó como se esperaba. Ahora, la victoria contra los llaneros debe conseguirse sí o sí para aún tener esperanzas de clasificar al Mundial Qatar 2022.

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula

El delantero del Benevento estuvo presente en los entrenamientos y, aunque no jugó contra Uruguay por la acumulación de tarjetas amarillas que cargaba, sería uno de los titulares en el duelo contra la Vinotinto. Su buena actuación durante la Copa América lo hacen merecedor de estar en el once que iniciará el encuentro. Por su lado, Paolo Guerrero, aunque no ha jugado mucho en su club, tiene más continuidad que Lapadula.

Ricardo Gareca podría situarlos juntos y tener a dos ‘9′ en el campo, aunque eso solo ha sucedido en una ocasión; fue en el enfrentamiento contra Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022; en aquella ocasión, Lapadula ingresó en el 65′ por Yoshimar Yotún y jugó al lado de Paolo Guerrero por 25 minutos. Sin embargo, ese choque fue una derrota de 3-0 para la selección peruana. ¿El ‘Tigre’ lo volverá a intentar?

