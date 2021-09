Las Eliminatorias a Qatar 2022 continúan con los partidos hoy entre las principales selecciones de África, que pelean por un cupo al Mundial, además de las ligas de Perú, Argentina y Venezuela. Revisa aquí todos los resultados y partidos programados para hoy. Recuerda que, a través de La República Deportes, podrás ver el detalle de cada encuentro y revivir sus mejores jugadas ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 3 de setiembre del 2021

Para esta jornada se desarrollarán los enfrentamientos correspondientes a los procesos clasificatorios de diversas naciones del continente africano dentro de los partidos de hoy. Entre los choques más llamativos resaltan Ghana vs Etiopía, Camerún vs Malaui y Túnez vs Guinea Ecuatorial.

Clasificatorio para la Copa del Mundo

8:00 Zimbabue vs Sur África

8:00 Mozambique vs Costa de Marfil

11:00 Nigeria vs Liberia

11:00 Mauritania vs Zambia

14:00 Ghana vs Etiopía

14:00 Camerún vs Malaui

14:00 Túnez vs Guinea Ecuatorial

Perú - Primera División

11:00 Deportivo Municipal vs Sport Boys

15:30 Sporting Cristal vs Universidad San Martín

Argentina - Superliga Argentina

17:00 Defensa y Justicia vs Central Córdoba

19:15 Huracán vs Aldosivi

Venezuela - Primera División

15:00 Zulia vs Portuguesa

17:15 Mineros de Guayana vs UCV

19:30 Academia Puerto Cabello vs Yaracuyanos

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 3 de septiembre de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 3 de septiembre de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.