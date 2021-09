Tras el anuncio de su incorporación al Besiktas de Turquía, el bosnio Miralem Pjanic habló de su breve paso en el FC Barcelona y lo infeliz que se sintió con los pocos minutos que jugó en la ultima temporada.

“No podía aceptar una situación como la que pasé el año pasado. Estaba muy claro para mí que no quería eso porque soy un futbolista al que le gusta mucho siempre jugar, es lo que me hace feliz”, señaló en entrevista con el diario español Marca.

El exmiembro del plantel de Juventus también definió su relación con Koeman como cordial y buena, pero que nunca entendió su poca preocupación hacia él: “Puede ser que a él no le gustó que dijera en prensa que quería jugar más, pero un entrenador cualquiera te va a decir: ‘Vale, este es un competidor y me gusta que diga algo así’. Puede ser que es eso o simplemente que no le gusto. Pero me hubiera gustado que me dijera a la cara no eres para mí. El cara a cara no existió y no lo entiendo”.

Asimismo, Pjanic apuntó que sus compañeros también preguntaban por su situación, hasta Messi consultó por su poca participación en la temporada.

“ Yo iba a preguntarle (a Koeman) si estaba haciendo algo mal. No entendía el porqué, creo que podría ser un buen jugador, pero también un buen compañero para el equipo, tengo una actitud profesional. Podía dar mucho más si él quería. Pero es un entrenador muy muy muy extraño, es la primera vez que he visto una gestión así ”, detalló.

Por otro lado, el bosnio reveló que no se arrepiente de haber fichado con el Barcelona , que a pesar de la poca oportunidad siente que siempre estuvo a disposición y que su nivel era top como el encajar en el equipo. También indicó que espera volver (porque aún tiene contrato), aunque quiere que sea en otra situación.

Finalmente le preguntaron si sintió que el club le había faltado el respeto, a lo que Pjanic respondió: “El míster sí, me ha faltado el respeto”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.