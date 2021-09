Kevin Ortega dio casi 20 minutos adicionales en el Sporting Cristal vs. San Martín

Kevin Ortega es el hombre cuestionado tras el partido entre Sporting Cristal vs. San Martín. Diego Penny salió a declarar para indicar que el juez lo había insultado y que esto no es de ahora, ya que existen “antecedentes”, manifestó el golero santo. Eso no fue todo, el encuentro culminó recién al minuto 108, algo que causo sorpresa entre los televidentes y usuarios de las redes sociales.

Lo que habría llevado a adicionar más minutos fueron los reclamos de Álvaro Barco, gerente deportivo del club albo, que alzó su voz por un supuesto penal no cobrado. Esto provocó que el árbitro detenga el partido hasta que el directivo se retire de la tribuna.

El partido entre Cristal y San Martín se extendió hasta el minuto 108.

Sin embargo, en redes sociales, los usuario señalaron que no era para que se extienda más de lo normal el encuentro disputado en el Estadio Monumental.

Por otro lado, al término del partido, Penny expresó su desazón y contó detalles de su expulsión, la cual se dio al minuto 104.

“Kevin Ortega me insultó todo el partido. A José Inga le decía: ‘Tu arquero es una mazamorra’. Él puede hacer lo que sea y nosotros no podemos hacer nada”, declaró para Gol Perú.

Luego agregó: “Árbitros como Kevin Ortega no pueden seguir arbitrando. Le falta el respeto a los jugadores. Los que me están escuchando saben a qué me refiero”.

