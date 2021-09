En las últimas horas, el técnico ‘Tité’ convocó de último momento a dos futbolistas para los próximos encuentros que sostendrá ante Argentina y Perú.El primero de ellos es el zaguero Léo Ortiz, quien sustituirá a Marquinhos, debido a que este último tendrá que cumplir una jornada de suspensión tras haber acumulado dos amarillas.El jugador del PSG francés recibió una nueva tarjeta amarilla en el partido del jueves ante Chile, por lo que no podrá estar en el partido del domingo con Argentina.El segundo convocado es el atacante Artur y sustituirá a Malcom, quien abandonó la concentración y regresó a Rusia por presiones de su club Zenit.El delantero de 23 años, compañero de Léo Ortiz en el Bragantino, ha sido llamado por primera vez a la Verdeamarela, luego de su paso por las selecciones juveniles de su país.

El delantero del Benevento estuvo presente en los entrenamientos y, aunque no jugó contra Uruguay por la acumulación de tarjetas amarillas que cargaba, sería uno de los titulares en el duelo contra la Vinotinto. Su buena actuación durante la Copa América lo hacen merecedor de estar en el once que iniciará el encuentro. Por su lado, Paolo Guerrero, aunque no ha jugado mucho en su club, tiene más continuidad que Lapadula.Ricardo Gareca podría situarlos juntos y tener a dos ‘9′ en el campo, aunque eso solo ha sucedido en una ocasión; fue en el enfrentamiento contra Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022; en aquella ocasión, Lapadula ingresó en el 65′ por Yoshimar Yotún y jugó al lado de Paolo Guerrero por 25 minutos. Sin embargo, ese choque fue una derrota de 3-0 para la selección peruana. ¿El ‘Tigre’ lo volverá a intentar?