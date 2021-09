Diego Penny: “Kevin Ortega me ha faltado el respeto todo el partido”

Tras el final del partido entre la San Martín vs. Sporting Cristal, el capitán del cuadro blanco, Diego Penny, dio su descargo tras su expulsión por parte del árbitro Kevin Ortega e indicó que estas situaciones no pueden suceder en una cancha de fútbol profesional.

“No quiero que se tome como una revancha, ya que soy responsable de la expulsión, pero estas cosas no pueden seguir pasando porque la Liga es un producto visible y vendible. Pero árbitros como este, como Kevin Ortega, no pueden seguir arbitrando, ya que les falta el respeto a los jugadores, les menta la madre a los jugadores. Gracias a Dios hay imagen, una donde por ejemplo me guiña el ojo, todo soberbio y me menta la madre antes de expulsarme”, señaló muy molesto el portero de 37 años.

Asimismo, Penny exigió a las autoridades deportivas que tomen las medidas correspondientes para que un árbitro no trate así a los jugadores: “Por favor le pido a la CONAR que revise el caso de Kevin Ortega, ya que no es la primera vez que pasa. Los jugadores de fútbol profesional saben de lo que estoy hablando, Marcio Valverde ya lo denunció en su momento una vez y les juro que hay muchos jugadores que pueden salir a hablar, pero no lo hacen por temor a una sanción”.

Así fue el gesto de Kevin Ortega hacia Diego Penny

En el minuto 90+15´, Diego Penny se fue expulsado del encuentro tras reclamar una tarjeta roja para un jugador de Cristal. Lo más anecdótico no fue la expulsión, sino el guiño del árbitro hacia el arquero de la San Martín.

