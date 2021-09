Tras su doblete ante Irlanda, Cristiano Ronaldo recibió un reconocimiento por parte de la “Guinness World Records” por superar al iraní Ali Deli y lograr la cifra de 111 goles, convirtiéndolo en el mayor goleador en la historia de las selecciones.

“Gracias a los Guinness World Record. Siempre es bueno ser reconocido como un rompe récords mundial. Vamos a seguir intentando establecer los números más altos”, escribió el portugués en su cuenta de Instagram.

Cristiano Ronaldo recibió récord Guinness tras lograr 111 goles con Portugal

Tras este logro, “CR7″ (111 goles) tomó distancia en la cima de goleadores en actividad de selecciones, seguido por Lionel Messi (76), Sunil Chhetri de la India (74), Robert Lewandowski (70), Neymar (69), Romelu Lukaku (64) y Luis Suarez (64 anotaciones).

Doblete histórico

El nuevo fichaje del Manchester llegó al encuentro ante Irlanda con 109 goles, la misma cantidad del ex jugador iraní Ali Deli. Tras el inicio del partido, el delantero de 36 años tuvo la oportunidad de superar a Deli, pero falló el penal y la posibilidad de abrir el marcador antes del descanso.

Sin embargo, el astro portugués no se rindió y al minuto 88´ de partido logró anotar el 1-1 transitorio logrando el récord mundial de selecciones. Pero eso no fue todo, Cristiano no solo quería ser el máximo goleador, sino también ayudar a ganar a su equipo, es por eso que al minuto 96´ le dio la victoria a Portugal con un soberbio cabezazo.

Revive los goles aquí:

Portugal vs Irlanda (1-1): Gol de Cristiano Ronaldo (88´)

Portugal vs Irlanda (2-1): Gol de Cristiano Ronaldo (90+6´)

