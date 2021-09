Uruguay vs. Perú EN VIVO EN DIRECTO juegan HOY, jueves 2 de septiembre, por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora uruguaya) en el Estadio Nacional de Lima. El duelo entre la Celeste y la Bicolor será televisado vía VTV para el territorio charrúa. Si no tienes este canal, no te preocupes porque podrás verlo por la ONLINE GRATIS por el LIVE STREAMING en La República Deportes. Aquí encontrarás toda la información con la previa, los horarios, canales de transmisión, alineaciones confirmadas, minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

VTV EN VIVO: ficha del partido Uruguay vs. Perú

Partido Uruguay vs. Perú ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 2 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Estadio Nacional de Lima ¿En qué canal? VTV

VTV EN VIVO: ¿a qué hora juegan Uruguay vs. Perú?

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

VTV EN VIVO: ¿qué canales transmiten el Uruguay vs. Perú?

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Peru

Uruguay: VTV Uruguay.

VTV EN VIVO: ¿qué canal es VTV para ver el Uruguay vs. Perú?

DirecTV Uruguay: 184 SD – 1184 HD

Multiseñal Digital: 254 SD

Telecable: 17 Analógico – 111 Digital – 321 HD

Cable 1 Melo: 3

Lascano TV Digital HD: Lascano TV Digital HD

DirecTV Argentina: 788 – 254 SD

DirecTV Chile: 788 – 254 SD

DirecTV Ecuador: 788 – 254 SD

DirecTV Perú: 788 – 254 SD

DirecTV Venezuela: 788 – 254 SD.

VTV EN VIVO: ¿cómo ver Uruguay vs. Perú vía satélite o cable?

VTV TV por satélite

DirecTV Uruguay: Canal 185 (SD), canal 1184 (HD)

DirecTV Sudamérica: Canal 788 (SD).

VTV por cable

Operador: Canal

Mutiseñal Digital: Canal 254 (SD)

Telecable: Canal 111 (SD), canal 321 (HD)

Cable 1: Canal 3.

VTV EN VIVO: ¿cómo ver Uruguay vs. Perú ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el enfrentamiento entre Uruguay vs. Perú por las eliminatorias, deberás conectarte a La República Deportes. Aquí no solo encontrarás el minuto a minuto, sino también todas las incidencias, declaraciones, goles y el mejor resumen del proceso clasificatorio.

VTV EN VIVO: ¿dónde se jugará el Uruguay vs. Perú?

El partido entre Uruguay vs. Perú, el cual será transmitido por VTV EN VIVO, se jugará en el Estadio Nacional de Lima.

VTV EN VIVO: posibles alineaciones del Uruguay vs. Perú

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez; Jonathan Rodríguez.

DT: Óscar Washington Tabárez.

Perú: Gallese; Aldo Corzo o Luis Advíncula; Christian Ramos; Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva; Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

