Venezuela vs. Argentina EN VIVO juegan HOY por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Este compromiso lo podrás seguir en territorio venezolano desde la señal de TLT y vía TV Pública y TyC Sports en las televisoras argentinas.

Venezuela vs. Argentina EN VIVO: alineaciones confirmadas

Venezuela: Faríñez; Ferraresi, Velázquez, Savarino, Rincón, Ramírez, Soteldo, Martínez, González, Josef Martínez y Alexander González

Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Pezzella, Acuña; Di María, De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Messi y Lautaro Martínez

Venezuela vs. Argentina: antesala

Venezuela vs. Argentina: ficha del partido

Partido Venezuela vs. Argentina ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 2 de septiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Venezuela), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Olímpico de la UCV ¿En qué canal? TLT, TV Pública, TyC Sports

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Argentina?

El partido Venezuela vs. Argentina se disputará a partir de las 8.00 p. m. en el horario venezolano y 9.00 p. m. en territorio argentino. Conoce la guía de horarios para el resto de países de la región.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (viernes 3).

La selección venezolana deberá demostrar que la reciente partida de su entrenador José Peseiro por renuncia y la baja de varios jugadores importantes por lesión y prohibición de las ligas europeas son un obstáculo salvable si quiere enderezar el rumbo en estas Eliminatorias Qatar 2022.

Frente a la selección argentina, la escuadra llanera está obligada a sumar para mejorar en algo la situación crítica que la tiene en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones. La fecha previa, también en casa ante Uruguay, la Vinotinto apenas pudo sacar un empate 0-0 que le supo a poco.

La Albiceleste, flamante campeona de América luego de su gran triunfo sobre la todopoderosa Brasil, tendrá la oportunidad perfecta para sacarle lustre a su título cuando se mida a uno de los equipos a priori más accesibles de la región. Una victoria le permitiría seguir sumando y aliviar en algo el mal sabor de boca que dejó el empate a domicilio que concedió con Colombia la jornada anterior.

El historial de Venezuela y Argentina por eliminatorias solo registra un triunfo de los criollos ante los gauchos, el cual se produjo en el ya lejano 2011, cuando los locales se impusieron por la mínima en el camino a Brasil 2014.

¿En qué canal ver juego Venezuela vs. Argentina?

El partido Venezuela vs. Argentina se podrá ver por la señal de TLT en la televisión venezolana y vía TV Pública y TyC Sports en la señal argentina.

Argentina: TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports 2 Bolivia

Brasil: SporTV 3

Chile: TNT Sports 2, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Play

Venezuela: TLT Venezuela

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: #Vamos.

¿Cómo ver Venezuela vs. Argentina ONLINE?

¿Dónde juegan Venezuela vs. Argentina?

El escenario de este partido Venezuela vs. Argentina será el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recinto deportivo ubicado en la casa de estudios del mismo nombre.

Historial reciente de Venezuela vs. Argentina

Venezuela 0-2 Argentina | 28.06.19

Argentina 1-3 Venezuela | 22.03.19

Argentina 1-1 Venezuela | 05.09.17

Venezuela 2-2 Argentina | 06.09.16

Argentina 4-1 Venezuela | 18.06.16.

Posibles formaciones de Venezuela vs. Argentina

Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexánder González, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Junior Moreno, Tomás Rincón, Rómulo Otero; y Josef Martínez.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Pronóstico de Venezuela vs. Argentina

La cuotas para el partido Venezuela vs. Argentina de las principales casas de apuestas le dan un amplio favoritismo a la Albiceleste, pues su victoria paga menos de 1,5 veces lo invertido. En cambio, el triunfo de los llaneros retribuye con hasta 10 veces la cantidad apostada. Un empate, en tanto, cotiza entre 4,70 y 5 veces la inversión.

¿Cómo ver Venezuela vs. Argentina vía LaTeleTuya?

Satélite

Movistar TV: Canal 143

CANTV: Canal 11 (SD) y Canal 602 (HD)

Inter Satelital: Canal 103 (HD)

SimpleTV: Canal 119.

Cable

Inter: Canal 19

SuperCable: Canal 303

Netuno: Canal 32 (Mérida) y Canal 80

CANTV: Canal 303 (SD).

