Uruguay vs. Perú EN VIVO se enfrentan a partir de las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión de este compromiso la podrás seguir vía Movistar Deportes y Latina en territorio peruano, mientras que en la televisión uruguaya el canal encargado de pasar el duelo será VTV.

En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros compromisos de las eliminatorias sudamericanas. Conoce las alineaciones confirmadas, sigue el relato de las mejores jugadas, mantente actualizado con el marcador minuto a minuto y mira los videos de los goles.

Uruguay vs. Perú: ficha del partido

Partido Uruguay vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 2 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú), 10.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Movistar Deportes, Latina, VTV

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Perú?

En territorio peruano, el partido Uruguay vs. Perú empezará a las 8.00 p. m., mientras que en el horario charrúa será desde las 10.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Colombia:. 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 3).

Una selección peruana con poco margen de error inicia su camino en esta fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Al frente estará un equipo uruguayo que, no obstante su prometedora ubicación en la tabla de posiciones, ha cosechado magros resultados en sus últimos duelos del proceso clasificatorio.

El cuadro dirigido por el ‘Maestro’ Tabárez no contará con Luis Suárez ni Edinson Cavani, dos de sus mejores elementos en ataque. A pesar de las importantes bajas, el estratega se mostró confiado en poder compensar las ausencias de sus pupilos con los nuevos convocados del medio local.

En el conjunto incaico, la baja principal será el atacante Gianluca Lapadula, de formidable Copa América, a causa de una sanción en una la fecha previa. Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de la Bicolor, liderará a sus compañeros en busca de volver a celebrar un gol con la selección luego de más de dos años.

Perú y Uruguay se enfrentaron por última vez en el 2019. Aquel año, de los tres cotejos disputados entre sí, empataron dos y en el restante se impuso el conjunto uruguayo. Su cruce más reciente en Lima por eliminatorias ocurrió en 2017 y fue victoria 2-1 para los locales.

¿En qué canal ver Uruguay vs. Perú?

Revisa la guía de canales para ver el partido Uruguay vs. Perú en Sudamérica, Estados Unidos y España:

Argentina: DeporTV

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports 2, Estadio TNT Sports, TNT Sports 3, TNT Sports Go

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: Movistar Deportes Peru, Movistar Play, Latina

Uruguay: VTV Uruguay

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+.

¿Cómo ver Uruguay vs. Perú ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Uruguay vs. Perú por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde tienes acceso a la programación de este operador (válido solo en territorio peruano). En caso de que no puedas ingresar, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del compromiso a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Uruguay vs. Perú?

El escenario del partido Uruguay vs. Perú será el Estadio Nacional de Lima, recinto deportivo conocido popularmente como el Coloso de José Díaz.

Alineaciones probables de Uruguay vs. Perú

Uruguay: Martín Muslera; Nahitan Nandez, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Gómez, Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Marcos López; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Paolo Guerrero.

Historial reciente de Uruguay vs. Perú

Perú 1-1 Uruguay | 15.10.19

Uruguay 1-0 Perú | 11.10.19

Uruguay 0-0 Perú | 29.06.19

Perú 2-1 Uruguay | 28.03.17

Uruguay 1-0 Perú | 29.03.16.

Pronóstico de Uruguay vs. Perú

Aunque la selección peruana será local en este cotejo, los pronósticos de las casas de apuestas favorecen al equipo visitante en el Uruguay vs. Perú. La victoria de la Celeste paga en promedio 2,50 veces lo invertido, mientras que el triunfo de la Blanquirroja retribuye 3,05 lo apostado. El empate, por su parte, paga 3,00 veces por cada sol en juego.

