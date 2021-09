Argentina vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO se miden este jueves 2 de setiembre por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto está pactado para que se lleva a cabo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico UCV de Caracas y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Televisión Pública para la región de Argentina.

Sin embargo, no te preocupes si no tienes la opción de sintonizar este encuentro, ya que te recomendamos conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente aquí encontrarás el minuto a minuto, las mejores jugadas, declaraciones y más del Argentina vs. Venezuela.

Argentina vs. Venezuela: previa del partido

El seleccionador interino de Venezuela, Leonardo González, aseguró este miércoles que no siente “presión extra” por debutar contra Argentina el próximo jueves en la novena jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

“No me genera una presión extra debutar con uno de los equipos más grandes de Sudamérica. El que no quiera jugar ni dirigir contra Argentina no es futbolista. Lo más importante es el aquí y el ahora”, señaló el director técnico, de acuerdo a un comunicado de prensa.

González fue el elegido por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para dirigir a la Vinotinto, luego de que el portugués José Peseiro renunciara al cargo como seleccionador tras llevar más de un año sin cobrar su sueldo.

El técnico señaló que es importante contar con jugadores “muy inteligentes que se pueden adaptar rápido a la táctica a pesar del poco tiempo que tenemos trabajando”.

“Necesitamos que este equipo pueda atacar más para sacar adelante esa hambre de juego y esa riqueza individual de la mitad para arriba”, agregó.

Sobre la disposición táctica que utilizará en el partido contra la Albiceleste en Caracas, González aseguró que planteará un equipo que pueda “jugar y que tenga tenencia para sacar ventaja con los jugadores rápidos que tenemos arriba”.

En ese sentido, puede que la Vinotinto salga con un “4-4-2 que se asemeje a un 4-2-3-1”, sostuvo.

González indicó que recibir al actual campeón de América fortalece y ayuda a “estar concentrados todo el partido para hacerlo bien”. “Los jugadores estarán enfocados y el objetivo es que disfruten con responsabilidad”, afirmó.

“Tenemos muy poquito tiempo de trabajo y bajas importantes, pero con los jugadores que contamos disfrutaremos del momento con responsabilidad”, indicó.

La Vinotinto marcha en la novena posición y solo ha conseguido una victoria frente a Chile y un empate con Uruguay.

Con información de EFE.

A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

En qué canal ver Argentina vs. Venezuela

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES.

Colombia: Caracol y Caracol Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play para Perú.

Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Argentina: TyC Sports y TV Pública.

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

Brasil: EI Plus.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO en Argentina?

¿Qué canal es TV Pública en el extranjero?

¿Cómo ver TV Pública por internet?

Para ver TV Pública por internet solo debes acceder a la página web www.tvpublica.com.ar, en la cual podrás disfrutar de todo el contenido EN VIVO ONLINE gratis. No solo encontrarás contenido deportivo y el Argentina vs. Venezuela, sino que también programas de noticias y de entretenimiento para todo tipo de público.

¿Qué partidos transmite la TV Pública?

Además de los partidos de la selección argentina, TV Pública transmitió dos encuentros en cada jornada de la fase de grupos de la última Copa de la Liga Profesional 2021, el campeonato de Primera División de Argentina. Este canal también tiene programada la cobertura televisiva de todos los juegos de la próxima edición de la Copa América.

¿Dónde van a jugar Argentina vs. Venezuela?

Argentina vs. Venezuela: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexánder González, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Junior Moreno, Tomás Rincón, Rómulo Otero; y Josef Martínez.

