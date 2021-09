Chile vs. Brasil se miden EN VIVO Y EN DIRECTO por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro entre la Roja y la Canarinha está pactado para este jueves 2 de setiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Chile y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TNT Sports Go y Estadio TNT. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Lasarte y su dura crítica a la programación de Conmebol

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, se refirió este miércoles a la complejidad que reviste la triple fecha camino a la fase final del Mundial de Qatar 2022, que inicia este jueves enfrentándose a Brasil para luego chocar, en calidad de visitante, ante Ecuador y Colombia.

“No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Entiendo que ha habido una serie de circunstancias, pero me parece que ha habido otros momentos, tiempo para haberlo resuelto de otra manera. Desde ese lugar, no es esta la más fácil”, explicó el estratega uruguayo.

Con todo, Lasarte afirmó que Chile tiene la necesidad de sumar puntos, ya que se ubica en la séptima posición de la tabla sudamericana con seis unidades acumuladas en seis encuentros disputados, contado para sí una única victoria ante Perú a fines de 2020.

“Está claro que tres fechas dicen mucho más que dos y, en la medida que sumemos y nos veamos bien, va a ser una triple jornada productiva. Si no, será más complicado para lo que viene después”, dijo el seleccionador de La Roja.

Con información de EFE.

Tite asegura que los jugadores de Inglaterra querían estar en la selección

La selección brasileña entrenó este miércoles en Sao Paulo antes de embarcar rumbo a Santiago, donde el jueves se enfrentará a Chile en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, sin que el seleccionador Tite diera pistas de la alineación.

“No me quiero esquivar, pero voy a ser sincero como siempre he sido con ustedes. No voy a anunciar el equipo que va a iniciar. Voy a asegurarme un poco con la formación para establecer la estrategia y hacer un gran partido mañana”, declaró en una rueda de prensa virtual antes del viaje a Chile.

En contra de su habitual costumbre de no esconder la formación y divulgarla en las previas, Tite optó esta vez por dejar ese anuncio para el día del partido en la capital chilena. El entrenador evitó profundizar sobre el rumor de que el centrocampista Matheus Nunes, del Sporting de Lisboa y novedad en la convocatoria para la triple jornada de las eliminatorias, haya decidido desistir de la Canarinha para defender a la selección lusa.

Con información de EFE.

A qué hora juegan Chile vs. Brasil

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

En qué canal ver Chile vs. Brasil

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES

TLT, Meridiano TV y TVES Colombia: Caracol y Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play para Perú

Movistar Deportes y Movistar Play para Perú Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Argentina: TyC Sports y TV Pública

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

VTV+ Brasil: EI Plus.

¿Qué canal es TNT Sports?

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO ONLINE?

En caso de que quieras ver por internet la programación de TNT Sports, puedes contratar Estadio TNT Sports, servicio de streaming de este canal deportivo donde tendrás a tu disposición todo el contenido de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Dónde suscribirse a Estadio TNT Sports?

Para registrarte en Estadio TNT Sports, ingresa a la página web oficial del servicio, consigna tus datos con tu correo electrónico y elige una contraseña para crear tu cuenta. Una vez hecho esto, podrás ingresar desde distintos dispositivos como smartphones, PC, tablets, SmartTV, etc.

Chile vs. Brasil: posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Iván Morales, Eduardo Vargas, Robbie Robinson. DT: Martín Lasarte.

Brasil: Weverton; Marquinhos, Felipe Luis, Miranda; Casemiro, Coutinho, Lucas Paquetá, Fernandinho; Hulk, Vinicous Jr, Neymar Jr. DT: Adenor ‘Tite’ Leonardo Bacchi.

