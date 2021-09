Los guaraníes se enfrentan al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro para enrumbar su camino a la clasificación hacia el mundial de Qatar 2022. Paraguay es el equipo más necesitado de puntos, ya que se encuentran sextos en la tabla de posiciones. En la presente nota podrás saber como disfrutar por Roja Directa Ecuador vs. Paraguay EN VIVO.

Ambas selecciones buscan estar en un mundial inédito, donde muy probablemente la pandemia de la COVID-19 siga afectando al mundo. No obstante, Paraguay y Ecuador han demostrado que son selecciones de alto nivel, por lo que intentarás inscribir sus nombres en Qatar 2022.

¿A qué hora juega Ecuador vs Paraguay?

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos 5.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 3 de setiembre).

¿Qué canal transmite el partido Ecuador vs Paraguay?

TVCABLE (canales 214 SD y 745 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluido impuestos al mes.

¿Dónde ver Ecuador vs Paraguay EN VIVO ONLINE GRATIS?

Alineación de Ecuador

Hernán Galíndez; Byron Castillo, Félix Torres, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Ángel Mena, Johjan Julio; Bryan Angulo y Enner Valencia. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Alineación de Paraguay

Antony Silva; Alberto Espínola, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Santiago Arzamendia; Ángel Cardozo, Richard Sánchez, Mathías Villasanti; Ángel Romero, Luis Amarilla y Oscar Romero. Seleccionador: Eduardo Berizzo.

Ecuador vs Paraguay: historial de partidos

Ambas selecciones han tenido 16 partidos, y los paraguayos han ganado en 8 encuentros, mientras que los ecuatorianos vencieron en 6 ocasiones y nunca perdieron en condición de local.