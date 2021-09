Colombia vs. Bolivia se enfrentan en vivo vía Roja Directa hoy jueves 2 de septiembre por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Hernando Siles de La Paz, se podrá ver a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por Movistar Deportes y Tigo Sports.

Con ocho puntos, los cafeteros se ubican en la quinta posición de la tabla . En sus últimos tres duelos, los comandados por Reinaldo Rueda ganaron uno, perdieron otro y empataron otro.

Por otro lado, los bolivianos suman cinco unidades y están en puesto 8. Ahora, buscarán su segunda victoria en el torneo. La primera fue ante Venezuela por 3-1 en la altura de La Paz. Buscará hacer lo propio esta tarde en su casa ante la siempre complicada Colombia.

¿A qué hora juega Colombia vs. Bolivia?

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m.

3.00 p. m. México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos:

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Bolivia?

Perú: Movistar Plus, Movistar Play

Movistar Plus, Movistar Play Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Caracol TV, Caracol Play Bolivia: Tigo Sports, COTAS TV, Cotas Play

Tigo Sports, COTAS TV, Cotas Play México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Chile: TNT Sports HD, Estadio TNT Sports

Paraguay: GEN TV

Argentina: TV Pública

Uruguay: VTV+

Brasil: SporTV 2

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Colombia vs. Bolivia ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Colombia vs. Bolivia en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Colombia vs. Bolivia

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa online gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación del Colombia

Ospina; Román, Sánchez, Murillo, Tesillo; Barrios, Mejía, Cuadrado, Díaz; Quintero y Borja.

Alineación de Bolivia

Lampe; Bejarano, Haquín, Jusino, Sagredo; Chura, Saavedra, Saucedo, Arce; Ramallo y Martins.

Colombia vs. Bolivia: historial de partidos