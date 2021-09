Continúan las Eliminatorias Qatar 2022. Perú vs. Uruguay chocan en vivo vía Pirlo TV desde las 8.00 p. m. (hora peruana) hoy, jueves 2 de septiembre. El Estadio Nacional de Lima albergará el juego, que será transmitido por la señal de Movistar Deportes.

Otro reto para la Bicolor. Los comandados por el argentino Ricardo Gareca tienen la tabla complicada y ameritan con urgencia tres puntos para seguir en la gesta por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

Luis Suárez y Edinson Cavani quedaron fuera de la convocatoria de Uruguay , pero eso no es sinónimo para que los peruanos bajen los brazos ante los charrúas. Eso lo sabe bien Alexander Callens, defensor de la Blanquirroja.

“Dos jugadores no son un equipo. Uruguay tiene buena defensa, buenos volantes. Hay que estar muy preparados y no confiarnos con nada. Estamos pensando sacar los nueve puntos porque tenemos que salir de donde estamos, no podemos estar ahí en la tabla. Hay que trabajar mucho para eso”, detalló el zaguero peruano.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Perú vs. Uruguay?

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES

Colombia: Caracol y Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Perú: Latina Deportes, Movistar Deportes y Movistar Play para Perú

Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Argentina: TyC Sports y TV Pública

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay : VTV+

Brasil: EI Plus.

¿Dónde ver Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE GRATIS?

En Perú, este partido irá en directo por Movistar Deportes. También podrás seguir la transmisión del Perú vs. Uruguay EN VIVO por Pirlo TV, una de las mejores plataformas para mirar en vivo partidos de fútbol online y gratis.

¿Cómo ver Perú vs. Uruguay en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Perú vs. Uruguay en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV online gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

También puedes mirar el Perú vs. Uruguay EN VIVO por Pirlo TV desde diversos dispositivos móviles mediante la app del mismo nombre, disponible en Google Play para equipos Android. Allí también podrás encontrar enlaces para ver partidos de diversos campeonatos en directo.

Alineación de Perú

Pedro Gallese; Aldo Corzo (Luis Advíncula), Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva, Paolo Guerrero.

Alineación de Uruguay

Fernando Muslera, Giovanni González (o Nahitan Nández), José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez y Jonathan Rodríguez.

Perú vs. Uruguay: historial de partidos