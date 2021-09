“La situación nuestra amerita empezar a conseguir resultados, porque estamos en un lugar incómodo”. Ricardo Gareca mira la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y, si bien el lugar de Perú no es el deseado, ello no le quita la confianza y el optimismo de cara al inicio de la inusual fecha triple.

Y es que si bien para muchos faltan algunos jugadores importantes, para el ‘Tigre’ están los que deben estar y aptos para jugar los tres partidos. El primer paso es sumar de a tres hoy ante Uruguay en casa y, después de mucho tiempo, con el aliento de la gente. Los hinchas regresan a las gradas y para el comando técnico de la selección eso es más que importante para enfrentar a un equipo que llega con bajas –sin Luis Suárez y Edison Cavani–, pero que pese a ello tiene un gran poderío de la mano del maestro Washington Tabárez.

La última vez que la ‘Blanquirroja’ y los ‘charrúas’ se vieron las caras por eliminatorias fue en el 2017. Aquella vez, Perú celebró por 2-1 con goles de Paolo Guerrero y Edison Flores, quienes estarán en el once titular que Gareca presentará hoy en el tradicional coloso. El ‘Depredador’ llega recuperado de una lesión a la rodilla derecha y será la carta de gol del equipo de todos, solo de punta, pues Gianluca Lapadula será el gran ausente en este encuentro por acumulación de amarillas.

“Paolo está muy bien, vino con muchas ganas. Contento y nosotros también, él con sus compañeros, el reencontrarse con ellos fue algo muy bueno. Trabajó mucho para ponerse bien, lo vemos animado”, confesó el ‘Tigre’ en la acostumbrada conferencia de prensa previa a un cotejo, donde además confirmó que Luis Advíncula y Sergio Peña se encuentran aptos para jugar. “La única manera de salir de esto es ganando, sumando, tener resultados positivos. Lo tenemos claro y es de público conocimiento. Enfrentamos a un equipo importante como Uruguay y vamos a luchar para trata de conseguirlo”, acotó para dejar en claro los objetivos.

El poderío del rival

La ‘Blanquirroja’ entrenó ayer en el tradicional coloso y quedó lista. El once parece estar definido con algunas piezas que se ganaron un lugar luego de la Copa América, como es el caso de Alexander Callens, Marco López y Sergio Peña. Perú saldrá con su mejor once para controlar y frenar a un Uruguay que desea sumar fuera de casa para trepar, aún más, en los primeros lugares de la tabla. “Uruguay tiene figuras importantes, ya nos enfrentamos a ellos sin sus goleadores, eso no merma el potencial de Uruguay, lo tenemos claro. Sabemos de sus virtudes y la experiencia del entrenador, todo eso hace a una selección que ha hecho todo lo que logró durante tantos años”.

Las modificaciones más notorias en el esquema de Tabárez se producen en la ofensiva. Maximiliano Gómez y Jonathan Rodríguez son los elegidos para reemplazar a Suárez y Cavani. El resto del equipo son los que han venido alternando en la última fecha doble de las eliminatorias.

A Perú solo le sirve sumar de a tres y esperar que tanto Argentina como Brasil hagan su trabajo en esta fecha para que Venezuela y Chile no sigan escalando posiciones. “Nosotros confiamos en nuestros jugadores y, si bien podemos tener un momento malo, sabemos que podemos levantarnos en cualquier momento”, señaló Gareca. Él confía en su equipo al igual que los millones de peruanos que seremos representados en los 8 mil asistentes que estarán en las gradas alentando de cerca al equipo de todos con un solo grito, ¡vamos, Perú!

La tabla

