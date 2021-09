Optimismo. Renato Tapia fue uno de los mejores en el empate 1-1 ante Uruguay por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2020. El jugador del Celta de Vigo marcó un golazo de chalaca en la primera parte y tuvo que retirarse en el complemento por una molestia.

Al final el cotejo, el capitán del futuro analizó el desempeño de la Blanquirroja en el Estadio Nacional. “Creo que estamos en el camino correcto. Ellos llegaron por errores nuestros y hay que corregirlo. Aún se puede y falta mucho camino por recorrer”, manifestó a Movistar Derportes.

Ante la necesidad, la Blanquirroja fue a buscar el triunfo en la segunda parte y en los últimos minutos logró que Uruguay defienda con todo su equipo. “Nosotros damos lo mejor y queremos que el equipo sume de a tres, hoy se intento hasta el final, se notó en la actitud y estoy seguro que el próximo partido será diferente”, añadió.

Para el duelo ante Venezuela la selección tendrá que ganar sí o sí para no alejarse de la clasificación al Mundial Qatar 2022. La presencia de Tapia en el once inicial no esta confirmada y habrá que esperar el informe médico para ver su estado.

Por otra parte, el futbolista de 26 años se esforzó para cortar un avance de La Celeste y terminó sentido en la segunda parte, esto provocó que fuera reemplazado por Wilder Cartagena. “Me tiro para poder recuperar el balón y se me quedó la rodilla en el pasto. Veremos mañana qué tal en frío y según eso evaluaremos”, finalizó.

