El partido Perú vs. Uruguay se llevará a cabo este jueves 2 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 9 de las Eliminatorias a Qatar 2022. La Bicolor urge sumar tres puntos debido a que se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones. Además, aún no sabe lo que es ganar de local.

La selección que dirige Ricardo Gareca sumó cuatro derrotas consecutivas en las primeras fechas de las clasificatorias sudamericanas, aunque en la pasada jornada obtuvo su primer triunfo y fue de visita ante Ecuador. Sin embargo, está obligado a seguir puntuando, pero en frente tendrá a un duro rival.

El partido Perú vs. Uruguay se dará este jueves 2 de setiembre en el Estadio Nacional.Foto: EFE

La Celeste, por su parte, se ubica en el quinto puesto con 8 puntos , cuatro más que la Blanquirroja y por ahora está en el repechaje. No obstante, la tabla está apretada y por eso no debe confiarse. Asimismo, no podrá contar con sus mejores armas: Luis Suárez y Edinson Cavani no disputarán este encuentro.

El conjunto blanquirrojo necesita una victoria para intentar acercarse a zona de repechaje, pero también depende de otros resultados, pues si los equipos arriba suyo ganan, Perú continuará último. Por otro lado, si la Blanquiroja pierde, su posición en la cola está asegurada y el resto de selecciones podrían alejarse, así como sus chances de ir a la próxima Copa del Mundo.

Peru vs Uruguay

Aún faltan once enfrentamientos por jugarse en las Eliminatorias a Qatar 2022 y todavía no empieza la segunda vuelta. Cabe destacar que las fechas 5 y 6 se suspendieron y aún no tienen fecha de reprogramación. Pese a ello, el combinado nacional debe sumar todos los puntos posibles de local y más ante un rival directo como los charrúas.

