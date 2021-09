El experimentado director técnico Jorge Fossati se pronunció sobre el duelo que afrontará la selección peruana ante Uruguay esta noche en la cancha del Estadio Nacional. El charrúa, quien también dirigió a su país, elogió el buen juego de los dirigidos por Ricardo Gareca y opinó sobre las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez.

“De estos tres partidos que tiene Uruguay, sin ninguna duda, este ante Perú es el partido más complejo” , fueron las palabras que utilizó Fossati en Radio Ovación para describir el grado de dificultad que afrontará la Celeste en este duelo de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Asimismo, expresó las virtudes del equipo nacional y destacó las mejoras en la defensa. “Perú tiene un mediocampo con jugadores muy inteligentes. Me pareció que la línea final ha ganado mucha firmeza con la aparición de Luis Abram”.

Con respecto a los charrúas, el entrenador dijo sentirse seguro de que Óscar Washington Tabárez hará lo mejor para que Uruguay obtenga un buen resultado, aunque dejó claro que se debería jugar un partido agresivo para frenar la habilidad de los futbolistas de la Bicolor.

“Veremos cuál es la estrategia de Tabárez, yo no la conozco. Si esperar y contragolpear o tratar de asumir el protagonismo y no dejar sentir cómodo a Perú. Creo que dejarlo sentirse cómodo no sería lo indicado”, señaló.

Por último, afirmó que la falta de Cavani y Suárez en el cuadro uruguayo son importantes. “No son cualquier bajas, son dos jugadores emblemas de la selección, dos jugadores reconocidos internacionalmente. Se podría comparar con cuando a ustedes les faltó Paolo y Farfán. Está en la capacidad de los entrenadores disimularlos”.