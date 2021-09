Perú vs. Uruguay: Gregorio Pérez analiza lo que será el encuentro entre peruanos y charrúas

Gregorio Pérez volverá a dirigir en el Perú. El experimentado técnico uruguayo retornará al Perú para volver a dirigir a la U. Los galones que se ha ganado a lo largo de su carrera como entrenador vuelven a Pérez, una voz autorizada para referirse al duelo que disputará la Bicolor con el conjunto uruguayo.

El estratega charrúa afirmó que el cotejo será complicado tanto para el local como para la visita, y que no hay favoritos. “ Partido difícil para los dos . Uruguay no cerró bien la fecha anterior de eliminatorias y no hizo una buena Copa América. Perú fue todo lo contrario. Hizo una buena copa e incluso le supo dar vuelta a malos momentos en algunos partidos. Los dos están necesitados de sumar. El empate le cae más a Uruguay que a Perú ”, señaló

Gregorio Pérez también destacó la cantidad de duelos sostenidos entre el Perú de Ricardo Gareca y Uruguay de Óscar Washington Tabárez. “Los dos cuerpos técnicos han jugado varios encuentros entre sí en eliminatorias, Copa América y amistosos. Hay un conocimiento de uno al otro , pese a las bajas con las que llegan”, indicó.

Al ser consultado sobre las fortalezas de la Bicolor, el DT crema destacó el tiempo que viene jugando el equipo nacional. “ Perú es un buen equipo, tiene experiencia . Tiene un futbol automatizado en distintas zonas del terreno”. Finalmente se refirió a la novel zaga central que presentará Perú ante Uruguay. “Por algo los pone. Son jugadores que vienen jugando y es el tercer partido que van a jugar. Para este partido son los que están en mejores condiciones y que van acorde a la propuesta de Perú, que —yo estoy seguro— será ofensiva”, concluyó.

