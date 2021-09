La selección Peruana de Fútbol enfrentará este jueves 2 de septiembre al equipo de Uruguay en el marco de la fecha triple por las Eliminatorias Qatar 2022. Con lo cual miles de usuarios no han dejado de compartir sus diversas reacciones tras enterarse que Gianluca Lapadula no jugará en este encuentro.

Recordemos que el ‘Bambino de los Andes’ no podrá acompañar a la selección ante el duelo de infarto frente a los ‘charrúas’ en el Estadio Nacional, debido a una sanción que deberá cumplir por acumulación de tarjetas amarillas en el partido disputado con Ecuador.

Triste por la noticia y su ausencia en el partido inicial de la fecha triple, los cibernautas no han dejado de compartir diversos memes por la ausencia de Lapadula en esta importante fecha donde la selección tendrá que sumar puntos para continuar con el sueño de clasificar a Qatar 2022.

“Yo recordando que Lapadula no va a jugar, pero Guerrero sí”, “Dejen de decirme que Lapadula no juega porque me pongo sensible”, “Yo ahora recordando que Lapadula no jugará hoy”, son algunos de los comentarios que pueden observase en Twitter.

comentarios en las redes por ausencia de Lapadula frente a Uruguay y regreso de Paolo. captura

Cabe señalar que debido a que Gianluca Lapadula no jugará por acumulación de tarjetas en el último encuentro de la selección, en su lugar estará el capitán Paolo Guerrero, quien ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión, motivo por el que no pudo participar en la Copa América.