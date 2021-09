Las Eliminatorias a Qatar 2022 continúan con los partidos hoy entre las principales selecciones de Sudamérica, como Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Perú, entre otras, que pelean por un cupo al Mundial. Revisa aquí todos los resultados y partidos programados para hoy. Recuerda que, a través de La República Deportes, podrás ver el detalle de cada encuentro y revivir sus mejores jugadas ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 2 de septiembre de 2021

Para esta jornada se desarrollarán los enfrentamientos correspondientes a los procesos clasificatorios de diversas naciones dentro de los partidos de hoy. Entre los choques más llamativos resaltan Perú vs. Uruguay, Chile vs. Brasil, Venezuela vs. Argentina, Bolivia vs. Colombia y Ecuador vs. Paraguay

Clasificatorias Copa del Mundo

13.45 Suecia vs. España

13.45 Italia vs. Bulgaria

13.45 Polonia vs. Albania

13.45 Estonia vs. Bélgica

13.45 Hungría vs. Inglaterra

13.45 Islandia vs. Rumania

13.45 Lituania vs. Irlanda del Norte

15.00 Bolivia vs. Colombia

16.00 Ecuador vs. Paraguay

19.00 Venezuela vs. Argentina

19.05 Canadá vs. Honduras

20.00 Chile vs. Brasil

20.00 Perú vs. Uruguay

20.05 Panamá vs. Costa Rica

21.00 México vs. Jamaica

21.05 El Salvador vs. EE. UU.

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 2 de septiembre de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 2 de septiembre de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

DirecTV Sports Perú

DAZN

FIFA.com

YouTube

Sport TV2

Estadio TNT Sports

ESPN Play Sur

ESPN Sur

