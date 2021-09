Lasarte sobre rendimiento de Eduardo Vargas: “Está renovado, bien, con confianza”

La selección chilena llega a la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 sin jugadores claves como Alexis Sánchez y Ben Brereton, por lo que Eduardo Vargas tiene una gran responsabilidad al momento de anotar, pero cuenta con la confianza del entrenador Martín Lasarte.

“Hace 10 o 15 días, hablando con un compañero de Eduardo y haciendo referencia al buen estado en que estaba, me dice que tienen suerte de que tienen un delantero nuevo. Me dijo que ese del Mineiro. En la Libertadores se le ha visto bien, está delgado, fibroso”, detalló el uruguayo.

Lasarte ha recalcado que el jugador se encuentra en un buen momento futbolístico. “Lo demostró en la Copa América, está renovado, bien, con confianza. Ojalá lo pueda materializar las cosas en lo ofensivo que hemos preparado y haga goles. Me alegro mucho de cómo está”, indicó.

Sin embargo, el entrenador no quiso entrar en muchos detalles sobre la ausencia en la selección de Felipe Mora, quien juega en Portland Timbers: “Hoy le tocó estar fuera”.

“No me gusta hacer referencia porque no me parece justo, puede haber otros. Mora estuvo en la nómina de reserva original, pero hoy le tocó estar afuera. No me gusta hacer evaluaciones así, por el jugador que nombran y por otros”, señaló.

La Roja buscará este jueves romper con la racha de la selección brasileña que no ha perdido ningún cotejo en las eliminatorias , y también cobrar su revancha por el partido que perdió frente a la Verdeamarela en la Copa América.