Argentina vs. Venezuela se ven las caras en vivo vía Fútbol Libre hoy, jueves 2 de septiembre, en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas. El partido por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por Movistar Deportes y TyC Sports .

Los de Scaloni llegan a esta fecha triple de las eliminatorias desde su encuentro por la final de la Copa América, en el que vencieron a los brasileños por 1-0 con anotación de Di María. Las bajas del entrenador argentino para hoy son Cristian Romero y Leandro Paredes , quienes fueron sancionados en Copa América.

Por otro lado, quien no asistirá a la convocatoria de Venezuela para esta noche será Salomón Rondón. En su cuenta de Twitter, el delantero detalló: “Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes”. El jugador del Everton de Inglaterra no estará ante Argentina, Perú y Paraguay.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela?

Perú: Movistar Plus, Movistar Play

Venezuela: TLT, TLT Play

Argentina: TyC Sports, TV Pública, TyC Sports Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Colombia: Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Bolivia: Tigo Sports 2, COTAS TV, Cotas Play

Paraguay: GEN TV

Chile: TNT Sports 2, Estadio TNT Sports

Uruguay: GolTV

Brasil: SporTV 3

España: #Vamos

Italia: Como TV.

¿Qué canal transmite el partido Argentina vs. Venezuela?

Para el territorio argentino, se podrá sintonizar el Argentina vs. Venezuela EN VIVO por TyC Sports en estas frecuencias, según tu compañía de TV paga:

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD).

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el compromiso de forma ONLINE, puedes hacerlo a través de la señal de Movistar Deportes, donde podrás acceder a toda la programación. Además, sigue la transmisión EN VIVO de La Republica Deportes, la cual compartirá EN VIVO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela en Fútbol Libre?

futbollibre.online Ingresa a

Busca Argentina vs. Venezuela en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol Libre online gratis?

En tu navegador web escribe la siguiente dirección: futbollibre.online, una vez dentro de la plataforma podrás visualizar todos los partidos del día, busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; Di María, De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Lautaro Martínez y Messi.

Alineación de Venezuela

Faríñez; González, Ferraresi, Chancellor, Villanueva, Rosales; Savarino, Moreno, Rincón, Otero; y Josef Martínez.

Argentina vs. Venezuela: historial de partidos