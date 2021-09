La selección venezolana de fútbol deberá esperar hasta la próxima fecha FIFA para contar con Jose Salomón Rondón en el ataque. El delantero, que acaba de ser fichado por el Everton, no disputará ninguno de los partidos de esta fecha triple de eliminatorias , según el anuncio realizado por la Federación Venezolana de Fútbol.

“Salomón Rondón no podrá asistir a la convocatoria de la triple fecha de la Vinotinto contra Argentina, Perú y Paraguay”, fue el mensaje que aparece en la cuenta de Twitter del combinado venezolano.

Esta publicación fue acompañada por las palabras del ariete de 31 años. “Siento no poder defender los colores de la Vinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes”, y agregó que confía en sus compañeros y que tiene “la esperanza de jugar pronto con ellos”.

La baja de Rondón se suma a las de Fernando Aristeguieta (capitán en la pasada Copa América), Darwin Machís y Yordan Osorio, todos ellos por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración .

El técnico Leonardo González llamó a Jan Hurtado, del Red Bull Bragantino de Brasil; Freddy Vargas, del FC Dallas estadounidense; y Jhon Chancellor, del Brescia Calcio italiano.

Venezuela jugará este jueves 2 de setiembre del 2021 con Argentina en partido por la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Posteriormente, visitará a Perú, el día 5, y a Paraguay, el 9 del mismo mes.

La oncena del norte de Sudamérica se ubica en la novena posición en las eliminatorias producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

