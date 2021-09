Cristiano Ronaldo podrá seguir agrandando su leyenda con el Manchester United con la mítica camiseta número ‘7′ que vistió por última vez cuando partió al Real Madrid en el 2009. Esta 2 de septiembre, el club inglés confirmó que el astro portugués podrá volver a utilizar su número representativo en la espalda. En su primera etapa en el United, Ronaldo marcó una época, ya que ganó su primer Balón de oro y su primera Champions League en 2008 utilizando la camiseta número ‘7′.

El crack luso viene de convertirse en el máximo goleador a nivel de selecciones con 111 tantos, tras su doblete en la victoria de Portugal ante Irlanda por las Eliminatorias Qatar 2022, rompiendo el récord del iraní Ali Dei, quien marcó 109 goles. A la máxima felicidad de Cristiano Ronaldo por esta nueva conquista individual se le ha sumado la buena noticia del Manchester United.

El número ‘7′ en la historia de los diablos rojos

Este número ha sido utilizado por grandes jugadores que pasaron por el Manchester United y que, como Cristiano Ronaldo, también marcaron historia. La exquisita lista está conformada por George Best, Bryan Robson, Eric Cantona y David Beckham. El artillero luso durante su etapa con los diablos rojos del 2003 al 2009 logró ganar tres Premier League, disputando 292 partidos y anotando 118 goles.

El ‘7′ estaba en posesión de Edinson Cavani, quien llegó hace una temporada y aceptó la responsabilidad de llevar este número. Sin embargo, ante el retorno de Cristiano, el experimentado jugador uruguayo le ha cedido la camiseta al portugués. Este gesto no pasó desapercibido para el ex Juventus. “No estaba seguro si sería posible volver a tener la camiseta número siete, así que me gustaría agradecer enormemente a Edi por este increíble gesto”, declaró Ronaldo. Y Edison Cavani pasará a utilizar el número 21, como lo hace cuando juega con la selección uruguaya.

Cristiano Ronaldo volverá a usar la camiseta número ‘7’ en su regreso al Manchester United

Expectativa por el debut de Cristiano

El Manchester United en el reciente pasado mercado de fichajes anunció el regreso de Cristiano Ronaldo, quien dejó la Juventus de Italia después de tres temporadas y ahora está a la espera que el luso pueda volver a jugar en Old Trafford. La fecha tentativa sería el sábado 11 de setiembre, cuando enfrenten como locales al Newcastle United. El público del Teatro de los sueños podrá ver el regreso de Cristiano a casa utilizando la camiseta número 7.

