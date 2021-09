Chile vs. Brasil EN VIVO EN DIRECTO juegan HOY jueves 2 de septiembre por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 a las 9.00 p. m. (hora chilena), 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora brasileña) en el Estadio Monumental de Santiago. El duelo entre la Estrella Solitario y la Verdeamarela será televisado por Chilevisión para el territorio sureño. Si no tienes este canal, no te preocupes que podrás verlo por la ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING en La República Deportes. Aquí encontrarás toda la información con la previa, los horarios, canales de transmisión, alineaciones confirmadas, minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

Chilevisión EN VIVO: ficha del partido Chile vs. Brasil

Partido Chile vs. Brasil ¿Cuándo juegan? HOY jueves 2 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora chilena), 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora brasileña) ¿Dónde? Estadio Monumental de Santiago, Chile ¿En qué canal? Chilevisión.

Chilevisión EN VIVO: ¿a qué hora juegan Chile vs. Brasil?

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chilevisión EN VIVO: ¿qué canales transmiten Chile vs. Brasil?

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: Movistar Play

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: TLT

Chile: TNT Sports HD, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, Chilevisión

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Argentina: TyC Sports Play

Uruguay: VTV

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

Chilevisión EN VIVO: ¿qué canal es Chilevisión en Chile?

En Santiago, la señal de Chilevisión se puede ver en el canal 11 de la TV por señal abierta. En caso de que tengas contratado un operador de TV paga, puedes sintonizar los siguientes canales para que no te pierdas del partido Chile vs. Brasil:

DirecTV: canal 151 (SD/HD), y 1151 (HD)

Movistar TV: canal 121 (SD) y 811 (HD)

Claro TV: canal 55 (SD) y 555 (HD)

TuVes HD: canal 57 (HD)

Entel TV HD: canal 66 (HD).

Chilevisión EN VIVO: ¿cómo ver Chile vs. Brasil vía satélite o cable?

Satélite

DirecTV: canal 151 (SD), canal 1151 (HD)

Movistar TV: canal 121 (SD), canal 811 (HD)

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

Entel TV: canal 66 (HD)

TuVes HD: canal 57 (HD)

Magic TV Chile: canal 5 (HD)

Chile: canal 6 (SD).

Cable

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

CMET: canal 21 (SD)

Mundo: canal 15 (SD), canal 515 (HD)

TV Red: canal 27 (SD).

Chilevisión EN VIVO: ¿cómo ver Chile vs. Brasil ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el enfrentamiento entre Chile vs. Brasil por las eliminatorias, deberás conectarte a La República Deportes. En esta nota no solo encontrarás el minuto a minuto, sino también todas las incidencias, declaraciones, goles y el mejor resumen del proceso clasificatorio.

Chilevisión EN VIVO: ¿dónde se jugará el Chile vs. Brasil?

El partido entre Chile vs. Brasil, el cual será transmitido por Chilevisión EN VIVO, se jugará en el Estadio Monumental de Santiago.

Chilevisión EN VIVO: posibles alineaciones del Chile vs. Brasil

Chile: Claudio Bravo; Eugenio Mena, Guillermo Maripán, Gary Medel, Mauricio Isla; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Robbie Robinson, Iván Morales, Eduardo Vargas.

DT: Martín Lazarte.

Brasil: Weverton; Dani Alves, Marquinhos, Militao, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá; Neymar, Cunha y Hulk.

DT: Tité.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.