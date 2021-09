Las selecciones de Perú y Uruguay se enfrentan este jueves 2 de setiembre en el Estadio Nacional por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. En la Bicolor saben que no pueden ceder más puntos para no complicarse, mientras que en la Celeste no quieren perder el paso y buscarán escalar o seguir manteniéndose entre los cinco primeros.

Ricardo Gareca ya puede contar con Paolo Guerrero y Edison Flores, jugadores que no fueron tomados en cuenta en la jornada anterior por distintos factores. Por su parte, Oscar Washington Tabarez prescindirá de Luis Suárez y Edinson Cavani, el primero por lesión y el segundo por decisión de Premier League que se negó a ceder jugadores para el proceso clasificatorio.

En estos momentos, la selección peruana yace en el décimo lugar (último) de la tabla de posiciones con cuatro puntos. Del otro lado, el elenco charrúa se encuentra en el quinto escaño con ocho unidades.

Alineación de Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Callens, López, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero.

Alineación de Uruguay: Muslera, Nadez, Godín, Giménez, Viña. Betancur, Valverde, Vecino, De Arrascaeta, Gómez, Rodríguez.

¿A qué hora juega Perú contra Uruguay?

La Bicolor saldrá al campo del Estadio Nacional a las 8.00 p. m., que es la hora programada para el duelo frente al elenco charrúa.

