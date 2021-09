Holanda vs. Noruega EN VIVO disputarán el duelo más atractivo del grupo G de las Eliminatorias Qatar 2022. El enfrentamiento es válido por la cuarta jornada y empezará a partir de la 1.45 p. m. en el Ullevaal Stadion este miércoles 1 de setiembre. La transmisión del choque entre Erling Haaland y Memphis Depay irá a través de la señal de DirecTV Sports.

También puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS del minuto a minuto a través de La República Deportes; aquí encontrarás todas las incidencias, los goles del cotejo y el resumen completo.

Países Bajos vs. Noruega: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. Noruega ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 1 de setiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Ullevaal Stadion ¿En qué canal? DirecTV Sports

Países Bajos vs. Noruega: ¿cómo llegan?

¿Goles asegurados? Todo indicaría que con la presencia de Erling Haaland y Memphis Depay el espectáculo estaría asegurado. Sin embargo a nivel de selecciones su registro no es tan impresionante como en sus clubes y ambas escuadras se ubican igualadas en el segundo lugar del Grupo G con seis puntos.

En su última presentación por eliminatorias, el elenco nórdico logró un importante triunfo por 1-0 ante Montenegro, mientras que el conjunto neerlandés obtuvo un contundente triunfo ante Gibraltar por 7-0; el delantero del Barcelona anotó un doblete.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Noruega?

Perú: 1.45 p. m.

Países Bajos: 8.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Panamá: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Estados Unidos: 11.45 a.m. PT / 2:45 p. m ET

¿Dónde ver Países Bajos vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO?

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Ecuador: DirectTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

México: SKY México

Estados Unidos: ESPN+.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Noruega EN VIVO por las eliminatorias europeas Qatar 2022?

En territorio sudamericano, la señal encargada de la transmisión del Países Bajos vs. Noruega será la de DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de las eliminatorias europeas Qatar 2022.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO aunque no seas un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Países Bajos vs. Noruega EN VIVO por las Eliminatorias europeas Qatar 2022?

El escenario para el partido Países Bajos vs. Noruega será el Ulleval Stadion, ubicado en la ciudad de Oslo. En este recinto suele jugar de local la selección nórdica.

¿Cómo seguir el Países Bajos vs. Noruega ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Países Bajos vs. Noruega EN VIVO por las Eliminatorias europeas Qatar 2022, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports GO. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

