Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO se medirán este miércoles 1 de setiembre, a partir de las 6.00 p. m. (Perú) y 7.00 p. m. (Chile), en el Estadio Santa Laura en partido por la vuelta de las semifinales de la Copa Chile. La transmisión estará a cargo del canal TNT Sports HD y TNT Sports 2 ONLINE EN DIRECTO. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol chileno y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

Colo Colo vs. Unión Española: ¿cómo llegan?

El Albo llega con la ventaja de 4-0 en la ida, partido que se desarrolló el 18 de agosto. En dicho encuentro, el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa anotó el tercer gol. Sin embargo, para el encuentro de este miércoles no estará disponible, ya que se encuentra en Lima junto a la selección peruana para los encuentros por las eliminatorias.

En cuanto a Colo Colo, ellos viene de un empate ante Unión La Calera (1-1) y una derrota ante Cobresal (1-0), ambos encuentros por el Campeonato Nacional de Chile.

Del otro lado, Unión Española ha firmado dos triunfos consecutivos por el mismo marcador de 2-1 ante Santiago Wanderers y Unión La Calera.

El Rojo tiene un panorama adverso por el abultado resultado en la primera semifinal, por lo que buscarán dar la sorpresa en casa.

¿En qué canal VER Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO?

El duelo Colo Colo vs. Unión Española será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2 en territorio chileno. Conoce qué canales sintonizar según tu cableoperador.

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo entre Colo Colo vs. Unión Española, podrás hacerlo a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Unión Española?

La transmisión del partido entre Colo Colo vs. Unión Española EN VIVO empezará a partir de las 6.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m.

