Pablo Cárdenas es un futbolista chileno que juega en el Cobresal del campeonato nacional de su país de origen; sin embargo, se ubicó en el reflector del hincha de la Blanquirroja gracias a la nacionalidad de su padre, por lo cual tiene ‘chance’ de llegar a la selección peruana.

El lateral derecho reconoció que su primera opción es lucir la camiseta de Chile, aunque es consciente de que eso podría no hacerse realidad, por lo cual no descarta a Perú como una opción.

“ Si bien uno nació acá en Chile, y todo es Chile, si se llegara a dar esa oportunidad, obviamente que no cerraría ninguna puerta. Se vería bien. Si es así, no estaría malo ir. Pero obvio que mi prioridad puede ser un poco más Chile. Pero si de aquí veo que no me llaman, no hay contacto conmigo, obviamente optaría por irme allá ”, declaró al diario AS.

Asimismo, Pablo Cárdenas señaló que tiene conocimiento sobre los jugadores de la selección peruana que juegan en su ubicación, a lo que manifestó que no hay disputa después de Luis Advíncula.

“Por lo que se dice, por todo, creo que en Perú puedo tener más cabida que en Chile, por temas de fútbol y jugadores. Si bien aquí está el ‘Huaso’ Isla, y atrás de él vienen jugadores fuertes, en Perú Advíncula es como el más fuerte, y después de eso no hay tanta competencia” , expresó el elemento de Cobresal.

Por su lado, Cárdenas se mostró entusiasta por su presente con su club y la continuidad que viene teniendo: “Obviamente estoy contento por el nivel y el rendimiento que he estado demostrando. Hay que mantener la regularidad, porque es fácil jugar, hacer buenos partidos. Pero lo difícil es mantenerse. Ese es mi objetivo”.

