Rubén Sosa sobre ausencia de Cavani y Suárez ante Perú: “Uruguay tiene chicos que van a rendir”

El exmundialista con la selección uruguaya Rubén Sosa se refirió al determinante partido que la selección peruana asumirá ante el cuadro charrúa, este jueves 2 en el reinicio de la etapa clasificatoria rumbo a Qatar 2022.

Igual que al resto de uruguayos, el exjugador queda con la desazón por la ausencia de Edinson Cavani y Luis Suárez en la jornada triple, sin embargo, confía en el juego del resto de jugadores de Tábarez, que iniciarán la seguidilla de encuentros, enfrentando al equipo de Ricardo Gareca.

“ Cavani y Suárez son los referentes de esta época, pero Uruguay es tan grande que han sacado jugadores siempre y no se tiene miedo de que no vengan. Seguro jugarán su último mundial, pero vamos a seguir sacando jugadores y no tenemos miedo a nada ”, sostuvo a El Popular.

Además, Rubén Sosa añadió: “Tenemos un gran entrenador que tiene muchos años con nosotros y sabe lo que tiene, qué jugadores puede llamar. No es que apuntamos solo a Cavani y Suárez, tenemos también chicos que están creciendo y que el Maestro los tiene en cuenta. Vamos a llegar al mundial y vamos a pelearla”.

Sobre las desventajas por las bajas de los atacantes de la Celeste, el exjugador del Racing sostuvo que perderán armas en la ofensiva, aunque considera que eso no es nuevo en Uruguay.

“ Cuando se tiene a Cavani y Suárez como espejo es complicado, pero en Uruguay hay chicos que no son como ellos, pero rinden mucho más. Uruguay tiene muchos chicos que seguro van a dar la talla y van a rendir. Respetamos a los que están arriba, pero esos chicos también están esperando su oportunidad ”, enfatizó.

Sobre la escuadra de Ricardo Gareca, Sosa lo señaló a un equipo que se ha ganado la admiración de sus oponentes.

“Siempre le he tenido un respeto especial a Perú, por su trayectoria además porque cuenta con un entrenador que sabe y conoce a su equipo. Es una selección a respetar”, sentenció.

