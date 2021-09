Francia vs. Bosnia Herzegovina se enfrentan en vivo vía Roja Directa hoy, miércoles 1 de setiembre, por la fecha 4 del Grupo D de las eliminatorias europeas. El encuentro, que tendrá como escenario al Stade de la Meinau, se podrá ver por DirecTV Sports a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana).

Los galos, últimos campeones mundiales, llegan a este duelo después de ser eliminados prematuramente de la Eurocopa 2020, torneo en el que cayeron en la tanda de penales frente a Suiza en octavos de final.

No obstante, en estas eliminatorias europeas, los comandados por Deschamps están en el podio de la tabla, con siete puntos . Para el choque de hoy, Francia contará con sus mayores figuras: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Karim Benzema.

¿A qué hora juegan Francia vs. Bosnia Herzegovina?

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Bosnia Herzegovina?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com, DIRECTV Sports App

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Brasil: Space Brazil, Estádio TNT Sports, GUIGO

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, ESPN+, TUDNxtra

Francia: Free, M6, Molotov, M6.fr.

¿Dónde ver Francia vs. Bosnia Herzegovina EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Francia vs. Bosnia Herzegovina ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Francia vs. Bosnia Herzegovina en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Francia vs. Bosnia Herzegovina

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.