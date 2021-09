Pese a que a la selección peruana aún le falta jugar ante su similar de Uruguay, Venezuela, su próximo rival, sumó una importante baja para este duelo.

El delantero Salomón Rondón, reciente fichaje del Everton, no podrá asistir a la convocatoria de su país para los próximos tres partidos.

“Rondón no podrá asistir a la convocatoria de la triple fecha de la Vinotinto contra Argentina, Perú y Paraguay”, escribió la selección nacional venezolana de fútbol en su cuenta de Twitter, aunque no mencionó las razones de la ausencia del deportista de 31 años.

Eliminatorias Qatar 2022: Venezuela confirma ausencia de Rondón para fecha triple. Foto: Twitter

“Siento no poder defender los colores de la Vinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes”, dijo el delantero, según declaraciones difundidas por la cuenta oficial de la Vinotinto.

Bajas en la selección de Venezuela

La ausencia del delantero del Everton de Inglaterra es la cuarta baja de la selección venezolana para esta fecha triple.

Fernando Aristeguieta, Darwin Machís y Yordan Osorio tampoco podrán estar ante Argentina, Perú y Paraguay por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración.

La escuadra jugará este jueves con Argentina y el domingo 5 se medirá ante Perú a las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

