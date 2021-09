Perú vs Uruguay: Paolo Guerrero contra la defensa de los celestes

José Paolo Guerrero Gonzales es sinónimo de gol con la selección peruana y Ricardo Gareca lo volvió a convocar para las próxima fecha triple por las Eliminatorias a Qatar 2022. La Bicolor enfrentará a Uruguay y Venezuela como local, y a Brasil de visita. Guerrero ha vuelto a la lista del ‘Tigre’ tras perderse la última Copa América en Brasil, donde Perú obtuvo el cuarto lugar tras perder ante Colombia por 2-3.

El primer duelo será mañana ante Uruguay a las 8.00 p.m. en el Estadio Nacional (que recibirá un 20% de asistencia de hinchas). La selección peruana ya entrenó e hizo el reconocimiento del Estadio José Díaz con Paolo Guerrero, que al parecer será la principal arma de ataque de Perú ante la suspensión por acumulación de tarjetas de Gianluca Lapadula.

El pasado 31 de julio, Guerrero regresó al once titular con el Internacional de Porto Alegre. El ‘9′ no ha acumulado un partido completo tras recuperarse de su lesión en su rodilla derecha, no obstante, Ricardo Gareca decidió llamarlo para que pueda aplicar toda su experiencia ante la zaga de los charrúas. El máximo goleador de la Blanquirroja le ha anotado en cuatro oportunidades a los celestes.

El último gol del ‘Depredador’ ante Uruguay fue el 28 de marzo de 2017, cuando convirtió el empate transitorio en la victoria por 2-1, encuentro jugado en el Estadio Nacional. En aquel partido, Yoshimar Yotún desde el sector izquierdo envió un pase largo cruzado para Guerrero, quien se anticipó a la dura marca de Diego Godín para acomodar la pelota con la cabeza, correr y definir fuerte con su pierna derecha, y así vencer a Fernando Muslera.

Guerrero antes de su último gol (Eliminatorias Rusia 2018) ante los celestes les había convertido en otras tres ocasiones. Una de ellas fue por las Eliminatorias a Brasil 2014, cuando en Montevideo la Bicolor cayó por 4-2. Las otras dos dianas se registraron por Copa América: en Argentina 2011 (fase de grupos), el partido terminó 1-1; y en Venezuela 2007, cuando el marcador finalizó 3-0 a favor de Perú.

El ‘9′ es uno de los jugadores que más veces le ha anotado a los charrúas y mañana querrá volver a inflar las redes y darle más alegrías a todos los hinchas peruanos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.