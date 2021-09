Perú vs. Uruguay: Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol y el reemplazo de Luis Suárez

Perú y Uruguay se enfrentarán este jueves 2 de setiembre por la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 y, a un día de este cotejo, ambas selecciones vienen preparándose de la mejor forma.

La selección peruana no ha tenido muchos problemas para conformar su plantel de cara a los próximos tres partidos. En cambio, la Celeste sufrió algunas bajas en los últimos días, como fue la lesión de Luis Suárez y la desconvocatoria de Edinson Cavani.

Suárez se lesionó jugando con el Atlético Madrid. Cavani no pudo viajar por medidas de la Premier League. Foto: AFP

Ante este panorama, el comando técnico de los charrúas decidió convocar de emergencia a la nueva ‘joya’ del fútbol uruguayo: Agustín Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol.

El ‘Canario’ fue llamado por Óscar Washington Tabárez para los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022.

Álvarez Martínez es goleador de Peñarol. Llega en reemplazo de Suárez. Foto: @Uruguay/Twitter

Agustín Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol que podría estar en el Perú vs. Uruguay

En tierras uruguayas miran a Agustín Álvarez Martínez (20 años) como el próximo gran delantero del futuro, y sus números lo avalan.

El delantero hizo su debut en el fútbol profesional en septiembre del 2020 con la camiseta del Carbonera frente al Montevideo City Torque. Ascendió al primer equipo luego de pasar por las categorías inferiores de Peñarol, donde anotó 113 goles en 170 partidos .

En la temporada pasada, anotó 10 goles en 24 partidos en el torneo uruguayo. Actualmente, en el 2021, sus números hablan por sí solos: en el torneo local lleva ocho anotaciones y una asistencia. Acumula 1.107 minutos de juego .

Álvarez Martínez completa la nómina de delanteros de la Celeste. Foto: difusión

No obstante, su rendimiento no se detiene ahí y es la máxima figura de Peñarol en la Copa Sudamericana: goleador con nueve goles, dos pases de gol y 1.012 minutos en el campo. Sin duda, sus buenas estadísticas justifican el por qué esta llamado para el partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022.

Un dato no menor es que tiene contrato con Peñarol hasta 2024 y su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú vs. Uruguay jugarán este jueves 2 de septiembre por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro arranca a las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

