Gregorio Pérez: “Necesité quince minutos para aceptar la propuesta de Universitario”

Tras el anuncio de Jean Ferrari de la vuelta de Gregorio Pérez al comando técnico merengue, los hinchas cremas mostraron en las redes su felicidad por la noticia. De la misma manera, el técnico de 73 años mostró su alegría en una entrevista en vivo en el medio Gol Perú.

“Estoy agradecido de que nuevamente se hayan acordado para regresar a Perú y dirigir un equipo tan grande como la ‘U’ y con tanta historia. Nosotros sentimos gran pasión por lo que hacemos y se podrán imaginar que cuando tenemos la posibilidad de ejercer esta pasión nos sentimos felices”, señaló el DT uruguayo.

Cuando le consultaron acerca de su contrato, el popular ‘Goyo’ manifestó que su expectativa era firmar hasta diciembre del 2022, aunque “tienen que ajustar algunos detalles, pero la intención es esa”.

Asimismo, el extécnico de Peñarol, Independiente de Santa Fe y Deportes Tolima indicó que no pensó mucho en aceptar la propuesta del cuadro crema: “Necesité 15 minutos para aceptar la propuesta de Universitario. No encuentro palabras. Ha sido tan grande el afecto y el reconocimiento que no encuentro las palabras para definirlo”.

Gregorio Pérez llegaría este sábado para ser presentado oficialmente en tienda crema. Esta sería su segunda etapa tras el corto periodo del 2020, en el que dirigió 10 partidos: seis en la Liga 1 2020 (cuatro victorias, un empate y una derrota) y cuatro de la fase previa de la Copa Libertadores (una victoria, dos empates y una derrota).

Presente crema

En lo que va de la Fase 2 de la Liga 1, Universitario sumó 11 puntos y se ubicó en el puesto 12 de la tabla de posiciones. Está lejos, por el momento, de adueñarse de la competencia.

