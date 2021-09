Nunca encontró su lugar en tienda azulgrana. Antoine Griezmann, que había llegado entre ‘bombos y platillos’ al FC Barcelona procedente del Atlético de Madrid, terminó regresando al conjunto colchonero luego de dos temporadas. La noticia de su retorno cayó por sorpresa, pues todo parecía indicar que el francés iba a seguir vistiendo la camiseta blaugrana hasta el final de este curso.

Un día después de su regreso al Wanda Metropolitano, el popular ‘Principito’ usó sus redes sociales para despedirse de los aficionados del FC Barcelona. En dicho mensaje, Griezmann aseguró haber dado todo por esa camiseta y que se va triste por no haber podido seguir vistiéndola .

“Queridos culers, me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!”, escribió el francés.

Mensaje de Griezmann. Foto: Instagram

El caso Griezmann

A mediados de 2019, el FC Barcelona le pagó al Atlético de Madrid una suma de 120 millones de euros por Antoine Griezmann. Con la camiseta azulgrana, el ‘Principito’ disputó 102 partidos, anotó en 35 oportunidades y brindó 16 asistencias. Sin embargo, nunca terminó de adueñarse de su posición, pues en reiteradas ocasiones fue suplente o era cambiado en los segundos tiempos. A nivel de palmarés, solo pudo obtener la Copa del Rey 2021.

Ante esta situación y el excesivo salario que cobraba en el FC Barcelona, los dirigentes azulgranas volvieron a contactarse con los colchoneros, con quienes llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero por una temporada, más otra opcional.

