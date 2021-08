Juan Aurich vs. Chankas juegan HOY por la jornada 6 de la segunda fase de la Liga 2 2021. El partido se jugará en el Estadio Olímpico de San Marcos y está pactado para las 1.00 p. m. (hora peruana) . Los derechos de transmisión los posee de Gol Perú, canal exclusivo de Movistar; sin embargo, no pasarán el encuentro. A pesar de ellos, puedes seguir la TRANSMISIÓN MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes con todas las incidencias EN VIVO.

El Ciclón del Norte se ubica en el puesto ocho con seis puntos y solo mantiene uno de diferencia con Chankas, que se ubica en sexta posición. Si el equipo de Andahuaylas logra la victoria, empataría a los actuales punteros de la Liga 2 2021.

EN VIVO Juan Aurich vs. Chankas: ficha del partido

Partido Juan Aurich vs. Chankas ¿Cuándo juegan? HOY 31 de agosto ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de San Marcos ¿En qué canal? -

EN VIVO Juan Aurich vs. Chankas: previa del partido

EN VIVO Juan Aurich vs. Chankas: posibles alineaciones

Juan Aurich: L. Carrillo, G. Collante, S. Córdoba, A. Flores, D. Kong, J. Martínez, D. Pacheco, A. Ramírez, E. Rentería, J. Toledo, V. Ulloa. DT: José Soto.

Chankas: Javier Irazun, Manuel Calderón, Pedro García, Martín Díaz, Wilson Monteza, Giovanny, Ademar Robles, Andy Pando, Diego Temoche, Kevin Sema, Luis Machado. DT: Juan Carlos Bazalar

¿A qué hora juegan Juan Aurich vs. Chankas?

Perú: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET)

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Juan Aurich vs. Chankas?

Los derechos de transmisión de Juan Aurich vs. Chankas están bajo el cargo de Gol Perú, canal exclusivo de Movistar; sin embargo, en esta ocasión no será transmitido por la señal mencionada, por lo que no podrá verse en señal abierta.

¿Dónde sintonizar GRATIS ONLINE Juan Aurich vs. Chankas?

Para poder conocer las alineaciones, goles e incidencias del Juan Aurich vs. Chankas, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN GRATIS y ONLINE a través de la web de La República Deportes.

