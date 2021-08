La selección charrúa enfrentará a la Blanquirroja con ‘bajas de peso’. Para el encuentro entre Perú vs. Uruguay por la novena jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, el entrenador Óscar Washington Tabárez no podrá contar con Luis Suárez, Sebastián Coates y Edinson Cavani, este último porque su club decidió no darle permiso para disputar el torneo clasificatorio. Ante este panorama, el zaguero José María Giménez señaló que es “injusto” competir de esta manera.

“ Sí, es injusto, porque, sin ir más allá, todo el mundo sabe lo que significa Cavani para nosotros, y el que no pueda venir por su situación, al final a nosotros nos juega en contra ”, declaró para ESPN en su llegada al aeropuerto de Uruguay. “Es un jugador importante que lo perdemos por la situación sanitaria que se vive en Uruguay”, añadió.

El futbolista del Atlético de Madrid reconoció que su compatriota se encuentra mal por no poder vestir la camiseta de su país. “Estaba mal, indudablemente por no poder venir. No tengo duda de que para la próxima fecha lo tendremos al 100%”.

Por último, también tuvo palabras sobre la ausencia de Luis Suárez. “La situación cambia. Son jugadores importantes con mucha experiencia y trayectoria, que nos suman bastante. Al final hay que pasar página y saber que no están”.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay?

El duelo entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022 está pactado para las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay EN VIVO se verán las caras este jueves 2 de setiembre en el Estadio Nacional.

¿Qué canal transmite el partido de Perú vs. Uruguay?

El canal encargado de TRANSMITIR EN VIVO el Perú vs. Uruguay EN DIRECTO es Movistar Deportes. Además, la web de La República Deportes te llevará todos los incidentes del duelo minuto a minuto.

