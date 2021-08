Perú vs. Uruguay: Godín asegura que eliminatorias están “desvirtuadas” ante ausencia de jugadores

El capitán de la selección uruguaya Diego Godín afirmó este martes, durante la llegada a su país, que la competición de Eliminatorias Qatar 2022 se encuentra “desvirtuada” ante la ausencia de jugadores en los distintos equipos por la negativa de sus clubes para dejarlos participar en esta triple fecha. De manera especial, mencionó el caso del goleador Edinson Cavani.

“La competición está desvirtuada por todo lo que ha sucedido. No es normal que no puedan contar, no solo Uruguay, todas las selecciones con todos sus jugadores, con todo su potencial”, confesó en un primer momento Godín.

“En nuestro caso nos toca no poder contar con ‘Edi’. Ya no es normal, no es normal que los jugadores estén pensando hasta el último día si pueden viajar o si los clubes lo dejan”, añadió.

Asimismo, el zaguero del Cagliari italiano destacó que los puntos que se disputarán en esta triple fecha “son fundamentales” y valoró que dos de los tres compromisos de la Celeste los jugarán de locales y con el regreso del público a las tribunas.

Uruguay visitará a Perú este jueves en el Estadio Nacional de Lima y luego recibirá en el estadio Campeón del Siglo a Bolivia y Ecuador el 5 y 9 de setiembre, respectivamente.

