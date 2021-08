Equipo completo y con el regreso de la hinchada. La selección peruana se prepara para recibir a su similar de Uruguay este jueves 2 de setiembre y Alexander Callens podría ser titular en este decisivo cotejo. El central fue uno de los puntos altos en el equipo de Ricardo Gareca durante la última Copa América y esto ocasionó que fuera llamado para la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Creo que todavía no estoy consolidado en la selección. He tenido pocos partidos, pero me siento muy bien y al 100%. Estoy muy contento, con mucha confianza y esperando lo que me diga el profesor”, manifestó el futbolista al programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

El deportista de 29 años se pronunció sobre el momento de la Blanquirroja en el torneo y la necesidad de sumar ante Uruguay, Venezuela y Brasil. “Estamos pensando sacar los nueve puntos porque tenemos que salir de donde estamos, no podemos estar ahí en la tabla. Hay que trabajar mucho para eso”, puntualizó.

También opinó sobre el primer rival y las ausencias de sus principales figuras Edison Cavani y Luis Suárez. “Dos jugadores no son un equipo. Uruguay tiene buena defensa, buenos volantes. Hay que estar muy preparados y no confiarnos con nada”, añadió.

El duelo ante los charrúas se disputará en el Estadio Nacional este jueves 2 de setiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca solo han sumado cuatro unidades y buscarán salir de la última casilla.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.