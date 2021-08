Cristiano Ronaldo fue oficialmente presentado por el Manchester United. Si bien su incorporación se anunció el último viernes 27, recién este martes 31 de agosto el conjunto inglés confirmó que el delantero portugués será parte de su plantel por las próximas dos temporadas con opción a una más.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conjunto de Manchester publicó un video de los mejores goles de Cristiano Ronaldo cuando aún vestía la camiseta del United. “Viva Ronaldo”, escribieron. También resaltaron los números del portugués a lo largo e su carrera y los títulos que había conseguido con los diablos rojos.

Palabra de Cristiano

El exjugador del Real Madrid y Juventus brindó sus primeras declaraciones como jugador del Manchester United. Aseveró que se siente feliz por haber regresado a casa y espera cuanto antes poder jugar en Old Trafford junto con los hinchas.

“El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes . No puedo esperar para jugar en Old Trafford frente a un estadio lleno y ver a todos los fanáticos nuevamente. Tengo muchas ganas de unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, señaló para la página oficial del United.

Por otra parte, quien fue su compañero de equipo y ahora entrenador Ole Gunnar Solskjaer aseguró quedarse sin “palabras” a la hora de “describir a Cristiano”. Finalmente, señaló que el “regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único de este club y estoy absolutamente encantado de que regrese a casa, donde todo comenzó”.

