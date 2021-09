Liga 1 Betsson: programaciones de las fechas 11, 12, 13 y 14 de la Fase 2

La cuenta oficial de Twitter de la Liga de Fútbol Profesional sorprendió a propios y extraños al publicar la programación de las fechas 11, 12, 13 y 14 de la fase 2 de la Liga1. Como se sabe, estas cuatro jornadas le siguen a fecha que se jugará tras la breve paralización por las eliminatorias sudamericanas.

La jornada 11 se disputará desde el viernes 17 de setiembre hasta el domingo 19. Justamente el último día mencionado se jugará el plato fuerte de la fecha. El clásico moderno del fútbol peruano entre Universitario y Deportivo Municipal se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao a las 15.30 horas.

La fecha 12 se jugará entre el martes 21 y el jueves 23 de setiembre. Los cotejos más destacados serán el Alianza Lima vs. Melgar y el Cristal vs Carlos A. Mannucci. Ambos duelos se disputarán el miércoles 22. El primero tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo; mientras que el segundo se disputará en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

La jornada 13 será desde el sábado 25 de setiembre hasta el lunes 27. Los choques más llamartivos serán sin dudas el Alianza Lima vs. Alianza Atlético, Melgar vs Sport Boys y el Sport Huancayo vs. Universitario. Finalmente la fecha 14 se jugará del 1 de octubre al domingo 3 y todos los encuentros tendrán lugar en el Estadio San Marcos. Cienciano se verá las caras con Cristal, Alianza Lima hará lo propio con UTC, mientras que Universitario se medirá ante la UCV.

Foto: Twitter @LigaFutProf

Foto: Twitter @LigaFutProf

Foto: Twitter @LigaFutProf

Foto: Twitter @LigaFutProf

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.