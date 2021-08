Continúa la Liga Profesional Argentina. River Plate vs. Samiento se enfrentan en vivo vía Roja Directa este lunes 30 de agosto. Desde el Estadio Eva Perón, el partido arrancará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y se podrá ver por Fox Sports Premium y ESPN 2.

Para el choque de hoy, la banda visitará a Sarmiento sin varios de sus jugadores, pues estos han sido convocados a sus respectivas selecciones para disputar la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas . Armani, Álvarez, Martínez, Rojas, De La Cruz y Díaz son los futbolistas que no formarán para este lunes.

En el otro lado del campo, Sarmiento deberá aprovechar que River Plate no está con su plantel completo y sumar tres puntos en su casa para escalar en la tabla y salir del puesto 18.

¿A qué hora juega River Plate vs. Sarmiento?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Sarmiento?

Fox Sports Premium se encargará de transmitir el cotejo de River Plate vs. Sarmiento en territorio argentino. Este canal, que forma parte del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva del encuentro por la Liga Argentina .

¿Dónde ver River Plate vs. Sarmiento EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO River Plate vs. Sarmiento ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver River Plate vs. Sarmiento en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca River Plate vs. Sarmiento

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa online gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratis. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación del River Plate

Enrique Bologna; Alex Vigo, Tomás Lecanda, Bruno Zuculini, Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Santiago Simón o Agustín Palavecino, José Paradela o Jorge Carrascal; Matías Suárez y Braian Romero.

Alineación de Sarmiento

Manuel Vicentini; Matías Molina, Nicolás Bazzana, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi, Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Sergio Quiroga, Gabriel Alanís; Jonatan Torres.

River Plate vs. Sarmiento: historial de partidos